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“الحرام” يعطل مشروعا بـ3 ملايير
منع بيع الخمور بمطاعم ومقاهي “الفيلودروم” بالبيضاء يؤجل عرض كراء بـ120 مليونا في السنة أربكت ملاحظات حول دفاتر تحملات وبنود عقود كراء مرافق بفضاء “الفيلودروم” بمنطقة راسين، وسط البيضاء، النموذج الاقتصادي لهذا المشروع الترفيهي، الذي كلف 3 ملايير في شكل استثمار قابل للاسترداد عن طريق مداخيل. وحكمأكمل القراءة »
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