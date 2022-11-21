بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الأخضر

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 0,22 إلى 10.845,65 نقطة.

وسجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,23 في المائة إلى 873,85 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي10″، ربحا بنسبة 0,29 في المائة ليستقر عند 820,33 نقطة.

على صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات “ستيام” (+6 في المائة / 574,5 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (+5,56 في المائة / 299,8 درهما)، و”أراضي كابيتال” (+3,04 في المائة / 440 درهما)، و”أوطوهول” (+2,71 في المائة / 73,44 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (+2 في المائة / 6,62 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى انخفاضات الافتتاح من قبل “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (-1,5 في المائة / 118,1 درهما)، و”أفريك أندوستري” (-0,57 في المائة / 348 درهما)، و”اتصالات المغرب” (-0,29 في المائة / 103,5 درهما)، و”ديسواي” (-0,28 في المائة / 703 درهما)، و”صوناسيد” (-0,2 في المائة / 560,9 درهما). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الخميس الماضي بتسجيله نموا بنسبة 1,89 في المائة.

(ومع)