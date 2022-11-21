الصباح الفني
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وفاة أكبر معمر ياباني عن 111 عاما توفي شيجيرو ناكامورا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 111 عاما في دار لرعاية المسنين في مقاطعة هيروشيما. وولد ناكامورا في 11 يناير 1911 في جينسيكيكوجن في المقاطعة الواقعة بغرب اليابان، وتعرض للآثار اللاحقة للقصف الذري،أكمل القراءة »
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