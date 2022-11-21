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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
وفاة‭ ‬أكبر‭ ‬معمر‭ ‬ياباني‭ ‬عن‭ ‬111‭ ‬عاما توفي‭ ‬شيجيرو‭ ‬ناكامورا،‭ ‬المعروف‭ ‬بأنه‭ ‬أكبر‭ ‬رجل‭ ‬ياباني‭ ‬سنا،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬111‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬لرعاية‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬هيروشيما‭.‬‮ ‬وولد‭ ‬ناكامورا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬1911‭ ‬في‭ ‬جينسيكيكوجن‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬الواقعة‭ ‬بغرب‭ ‬اليابان،‭ ‬وتعرض‭ ‬للآثار‭ ‬اللاحقة‭ ‬للقصف‭ ‬الذري،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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