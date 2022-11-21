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إيناس في “الأصلي” بدأت الفنانة إيناس كامل تصوير مشاهدها في مسلسل “الأصلي” من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور. وتجسد إيناس خلال أحداث العمل شخصية “فريدة” وهي شقيقة ريهام عبد الغفور، وتعمل محامية ومتزوجة ولديها طفلين. وتكشف أحداث العمل علاقة فريدة مع أخواتها فاطمة وفريال وفايزة وفاروق والأزمة،أكمل القراءة »
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