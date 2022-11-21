الرياضة
إصابة خفيفة تبعد شاعر وأملاح
أبو خلال يلتحق بالتداريب ولقجع يسبق أعضاء جامعيين إلى قطر أبعدت إصابة خفيفة إلياس شاعر وسليم أملاح عن تداريب المنتخب الوطني، الجمعة الماضي، تحسبا لعدم تفاقمها قبل مباراة الأسود وكرواتيا، بعد غد (الأربعاء) بملعب البيت، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم. وقرر وليد الركراكيأكمل القراءة »
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