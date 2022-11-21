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وطنية

جمعيات‭ ‬تعبث‭ ‬بـ‭ “‬أوراش‭” ‬الحكومة

منذ 4 ثواني
تلقت‭ ‬مصالح‭ ‬الإدارة‭ ‬الترابية‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تعدد‭ ‬الخروقات‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أوراش‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الحكومة،‭ ‬والرامي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬شغل‭ ‬مباشر،‭ ‬في‭ ‬أوراش‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬جماعية‭ ‬بإنشاء‭ ‬لجان‭ ‬مختلطة،‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬إدارية‭ ‬ومنتخبين،‭ ‬ومناشدة‭ ‬السلطات‭ ‬الوصية‭ ‬بإجراء‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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