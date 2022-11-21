وطنية
جمعيات تعبث بـ “أوراش” الحكومة
تلقت مصالح الإدارة الترابية تقارير عن تعدد الخروقات في تنزيل برنامج «أوراش”، الذي أطلقته الحكومة، والرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر، في أوراش مؤقتة في 2022 و2023، بالتزامن مع مطالب لأعضاء مجالس جماعية بإنشاء لجان مختلطة، تتكون من أطر إدارية ومنتخبين، ومناشدة السلطات الوصية بإجراءأكمل القراءة »
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