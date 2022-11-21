الرياضة
رسالة رياضية: نزاعات
يواجه الرجاء دفعة جديدة من ملفات النزاعات، للاعبين يطالبون بمستحقاتهم العالقة عن مواسم مضت. والنقاش الدائر حول خلفيات تقديم الشكايات في توقيت واحد، وعن طريق محامية واحدة، غير مجد وثانوي، بما أن الأمر يتعلق بعقود وبمستحقات يجب تسويتها، طال الزمن أم قصر، بلاعبين كانوا مرتبطين بعقود احترافيةأكمل القراءة »
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