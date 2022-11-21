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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
سلطان كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬المصري‭ ‬جمال‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬القوة‭ ‬فوق‭ ‬الحق‭ ‬تغيب‭ ‬العدالة،‭ ‬وتصبح‭ ‬كل‭ ‬طقوسها‭ ‬محض‭ ‬دجل‭ ‬وزور‭”.‬ بوشناق كتب‭ ‬الفنان‭ ‬حميد‭ ‬بوشناق‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الصعاب‭ ‬تملأ‭ ‬طريقك،‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬للاستلام‭ ‬واليأس‭ ‬فرصة‭ ‬للوصول‭ ‬إليك‭”.‬ البرادعيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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