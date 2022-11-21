الصباح الفني
قالوا
سلطان كتب الإعلامي المصري جمال سلطان في “تويتر”: “عندما تكون القوة فوق الحق تغيب العدالة، وتصبح كل طقوسها محض دجل وزور”. بوشناق كتب الفنان حميد بوشناق على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تتوقف مهما كانت الصعاب تملأ طريقك، لا تترك للاستلام واليأس فرصة للوصول إليك”. البرادعيأكمل القراءة »
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