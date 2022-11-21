وطنية
انطلاق برنامج التنمية الدامجة لجهة مراكش آسفي
ترأس سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وكريم قسي لحلو، والي الجهة، صباح الخميس الماضي، بمقر متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، إلى جانب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وإيريك جانوفسكي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID)، أشغال الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيةأكمل القراءة »
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