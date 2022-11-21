وطنية
الجبهة الاجتماعية تنتفض ضد الغلاء
عمق مشروع القانون المالي، المصادق عليه أخيرا بمجلس النواب، وتواصل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومآل الحوار الاجتماعي، حالة الغضب الشعبي. واختارت الجبهة الاجتماعية المغربية، الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 4 دجنبر المقبل، بالرباط تحت شعار «جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر»، احتجاجا على «الأوضاع المزرية التيأكمل القراءة »
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