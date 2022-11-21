الصباح الفني
مومني وورشة الارتجال
تولت الممثلة حسناء مومني الإشراف على تأطير ورشة للارتجال لفائدة مجموعة من الشباب ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الرواد الدولي للمسرح، الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي. وإلى جانب مومني شارك في الورشات المنظمة على هامش المهرجان، الممثل عصام الدين محرم، الذي أشرف على ورشة إدارة الممثل.أكمل القراءة »
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