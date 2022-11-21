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الصباح الفني

مومني‭ ‬وورشة‭ ‬الارتجال

منذ دقيقتين
حسناء‭ ‬مومني‭ ‬‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
تولت‭ ‬الممثلة‭ ‬حسناء‭ ‬مومني‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬ورشة‭ ‬للارتجال‭ ‬لفائدة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬الرواد‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح،‭ ‬الذي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعالياته‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬ وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مومني‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الورشات‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المهرجان،‭ ‬الممثل‭ ‬عصام‭ ‬الدين‭ ‬محرم،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬إدارة‭ ‬الممثل‭.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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