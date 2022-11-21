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2.17 مليون زائر لمعرض الشارقة للكتاب

منذ دقيقتين
40.8 في المائة أعمارهم بين 16 و25 وأشخاص من 112 دولة يوجهون “كلمة للعالم” اختتم “معرض الشارقة الدولي للكتاب” اثني عشرة يوما من فعاليات دورته الـ 41، نجح خلالها أن يحول الإمارة إلى ملتقى لثقافات العالم وفضاء لحوار الفكر والفن والإبداع والمعرفة، مستضيفاً 2.17 مليون زائر منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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