وطنية
الصحافة تندد بسلوك والي البيضاء
شجبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سلوك والي جهة البيضاء سطات، تجاه الصحافيين المصورين، والذي كانت المحكمة الإدارية بالبيضاء مسرحا له، خلال تنصيب رئيسها الجديد. واعتبرت النقابة الأكثر تمثيلية للصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية، تصرف الوالي ب «غير مقبول، ولا يليق بممثل مؤسسة دستورية من حجم ولاية جهةأكمل القراءة »
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