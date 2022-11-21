الصباح الفني
ذاكرة المقاومة في “متاحف المغرب”
حلقة تستحضر الكفاح ضد الاحتلال وترصد مرحلة مهمة من تاريخ المملكة خصص برنامج “متاحف المغرب” على قناة “الثقافية”، آخر حلقاته لرصد الكفاح ضد الاحتلال، من خلال زيارة مجموعة من الفضاءات التاريخية للمقاومة والتحرير بعدة مدن منها الرباط والبيضاء والجديدة. ودعا “متاحف المغرب”، من إعداد وتقديم جليلة الحدفاويأكمل القراءة »
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