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الصباح الفني

ذاكرة‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ “‬متاحف‭ ‬المغرب‭”‬

منذ دقيقتين
كواليس تصوير البرنامج (خاص)
حلقة‭ ‬تستحضر‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬وترصد‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة خصص‭ ‬برنامج‭ “‬متاحف‭ ‬المغرب‭” ‬على‭ ‬قناة‭ “‬الثقافية‭”‬،‭ ‬آخر‭ ‬حلقاته‭ ‬لرصد‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفضاءات‭ ‬التاريخية‭ ‬للمقاومة‭ ‬والتحرير‭ ‬بعدة‭ ‬مدن‭ ‬منها‭ ‬الرباط‭ ‬والبيضاء‭ ‬والجديدة‭.‬ ودعا‭ “‬متاحف‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬جليلة‭ ‬الحدفاوي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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