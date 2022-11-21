الرياضة
6 سنوات لمسيرين بسبب”السياسة” والتزوير
بن عويس يلجأ للاستئناف ضد قرار لجنة الأخلاقيات وزعت لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم، عقوبات التوقيف لست سنوات على ثلاثة مسيرين بتهم مختلفة. وأوقفت اللجنة الحسين بن عويس، رئيس العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، ثلاث سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي، مع تغريمه 30 ألف درهم، لاستغلالهأكمل القراءة »
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