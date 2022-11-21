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إحباط بالمخيمات قبيل آخر مؤتمرات “بوليساريو”
إحباط بالمخيمات قبيل آخر مؤتمرات “بوليساريو” بقلم: الفاضل الرقيبي مع انتشار الوعي داخل المخيمات، وتفطن العديد من الشباب للخطة الجزائرية، الرامية إلى تجويع السكان وحصارهم، لأجل الدفع بهم إلى المواقع العسكرية خارج الحدود الجزائرية، بات من الأكيد أن حالة الإحباط والاستهجان التي اعتلت منصات التواصل الاجتماعي وبعضأكمل القراءة »
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