خاص
عيد الاستقلال… ملحمة عرش وشعب
67 سنة من بناء أسس الدولة الحديثة واستكمال الوحدة الترابية يخلد الشعب المغربي الذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال، الذي جسد أسمى معاني التلاحم بين العرش والشعب في ملحمة الكفاح الوطني من أجل نيل الحرية والاستقلال والانعتاق من ربقة الاستعمار. وتعد ذكرى 18 نونبر منعطفا تاريخيا طبع مسارأكمل القراءة »
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