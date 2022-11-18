ملف الصباح
مواعيد الموت بالحسيمة
مرضى ينتظرون شهورا بالمستشفى الجهوي للحصول على فرصة علاج يقوم المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة بدورهام لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها، باعتباره الأكبر على مستوى الإقليم، في انتظار الافتتاح الرسمي للمستشفى الإقليمي الذي تم تشييده على الطريق الساحلي بين الحسيمة والناظور، ويبعد عن الحسيمة بحوالي 15 كيلومترا.أكمل القراءة »
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