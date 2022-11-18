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ابن رشد… الانتظار القاتل
المستعجلات و”السكانير” شجرة تخفي غابة سوء خدمات أكبر مستشفى جامعي إذا كان ابن رشد يعتبر أكبر مستشفى جامعي في المغرب، فإن الواقع يكشف كيف لم تنقذه صفته ومكانته الاعتبارية في أن يكون في مستوى تطلعات المرضى الذين يقصدونه من كل أنحاء المغرب. لا بد لزائر مستشفى ابنأكمل القراءة »
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