خاص
المغرب من الاستقلال إلى البناء والتنمية
د. خالد الشرقاوي السموني * يخلد الشعب المغربي، اليوم 18 نونبر الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الحدث المميز في التاريخ المعاصر للمملكة، والذي جسد أسمى معاني التلاحم بين الملك والشعب. ويعد تخليد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار انتصار إرادة الملك والشعب في نضالهما المتواصل من أجل التحرر من نيرأكمل القراءة »
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