ملف الصباح
مستشفى تطوان… الصحة بـ”يد الله”
نقص في الموارد البشرية والأدوية وفائض في المعاناة رغم التحسينات التي طرأت عليه، بعد عمليات الإصلاح التي طالت بعض أقسامه، ما زال مستشفى سانية الرمل بتطوان يعيش على وقع الخصاص.. خصاص يطول العنصر البشري ويمتد إلى النقص الحاد في الأدوية وكذلك الضغط الذي يمكن لكل زائر لهذاأكمل القراءة »
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