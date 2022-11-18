ملف الصباح
لطفـي: مستشفيـات بـدون صحـة
رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أكد فشل إستراتيجيات إصلاح المنظومة أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المنظومة الصحية راكمت لسنوات عدة اختلالات، بسبب سياسة الترقيع، وعدد من المقاربات والاستراتيجيات الفاشلة. وأوضح لطفي في حوار مع «الصباح» أن المرضى الفقراءأكمل القراءة »
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