حوادث
غموض في ملف ضرائب المحامين
الحكومة تؤكد أنها توصلت إلى اتفاق معهم يعتبرونه لا يستجيب لمطالبهم دعت بعض هيآت المحامين إلى مواصلة تعليق العمل ومقاطعة المحاكم، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه جمعية هيآت المحامين مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء الماضي، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر. واعتبرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا