fbpx
حوادث

غموض في ملف ضرائب المحامين

منذ 48 ثانية
الحكومة تؤكد أنها توصلت إلى اتفاق معهم يعتبرونه لا يستجيب لمطالبهم دعت بعض هيآت المحامين إلى مواصلة تعليق العمل ومقاطعة المحاكم، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه جمعية هيآت المحامين مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء الماضي، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر. واعتبرتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 48 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى