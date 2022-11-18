ملف الصباح
عجلة التطبيب معطلة بصفرو
خصاص في سيارات الإسعاف والموارد اللوجستيكية والبشرية تشبه خدمات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، عجلة سيارة إسعاف معطوبة مركونة بركن منه معرضة للتلاشي دون إصلاح قد يعيد إليها حركيتها على الأقل, للتخفيف من حدة مشكل النقص الكبير في مثيلاتها، ما يدفع مرضى وذويهم للاستنجاد بنظيراتها للخواص، متحملينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا