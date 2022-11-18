حوادث
زوجـة تخـدر زوجـها لخيانتـه
يقتسم الفراش مع أبنائه في حين تستمتع بالجنس مع شركائها بغرفة النوم قررت زوجة بضواحي إقليم الجديدة، الانتقام من زوجها المتقاعس عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها، عبر منحه دواء منوما، وبعد تأكدها من نومه مع أطفالهما في غرفة، تستغل غرفة النوم لاستقبال عشاقها وممارسة الجنس معهم بمقابل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا