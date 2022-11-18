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خاص

مفاوضات ومعارك دولية لنيل الحرية

منذ 36 ثانية
الحركة الوطنية رفعت من سقف مطالبها من إصلاحات بسيطة إلى قرارات سياسية مصيرية راهنت الحركة الوطنية على النضال السياسي لنيل الاستقلال، في البداية كان هناك قبول على مضض بالحماية، والاقتصار على المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى حد المطالبة بالاستقلال، بسبب تغييرات عمتأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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