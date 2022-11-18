ملف الصباح
“السبيطارات”… غرف الموت
مستشفيات الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود ومواطنون يرتمون في أحضان مصحات القطاع الخاص سنحتاج إلى خمسة أجيال على الأقل لمحو صورة “السبيطار”، أو المستشفى العمومي في المخيال الجمعي للمغاربة الذي يخزن أطنانا من البيانات والصورة السيئة عن أماكن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، دون أدنىأكمل القراءة »
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