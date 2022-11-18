ملف الصباح
تقارير تفضح المستشفيات
الوزير يصارع “طواحين الهواء” لإصلاح منظومة الصحة كشف المجلس الأعلى للحسابات، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، في تقريرين لهما “الوضعية الكارثية” التي تعيشها المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقال مجلس الحسابات، إنه رغم المجهودات المبذولة من قبل الوزارة في السنينأكمل القراءة »
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