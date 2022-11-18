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ملف الصباح

الهروب إلى “جحيم” المصحات

منذ 24 ثانية
إقبال متزايد عليها بسبب انهيار القطاع العام رغم جشع بعض أصحابها تزايدت الأصوات المنددة بالوضع السيئ للمستشفيات العمومية وسياسة وضع المغاربة تحت رحمة المصحات الخاصة، إذ تتواصل الأسئلة البرلمانية الواردة على خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية والاجتماعية حول موضوع الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامةأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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