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تزوير ونصب على شركات دولية في الملايير

منذ 32 ثانية
تفكيك شبكة من تسعة متهمين أربكت بنوكا وسحبت أموالا بشيكات مصطنعة أفرادها ينشطون في غسل الأموال وقرصنة المعطيات الخاصة بالمقاولات نجحت مصالح الدرك الملكي السعادة عين الذئاب أولاد عزوز، أخيرا، في فك لغز عمليات سطو كبيرة لملايين الدراهم استهدفت عدة شركات دولية تتوفر على فروع لها بالمغربأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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