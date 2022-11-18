الأولى
تزوير ونصب على شركات دولية في الملايير
تفكيك شبكة من تسعة متهمين أربكت بنوكا وسحبت أموالا بشيكات مصطنعة أفرادها ينشطون في غسل الأموال وقرصنة المعطيات الخاصة بالمقاولات نجحت مصالح الدرك الملكي السعادة عين الذئاب أولاد عزوز، أخيرا، في فك لغز عمليات سطو كبيرة لملايين الدراهم استهدفت عدة شركات دولية تتوفر على فروع لها بالمغربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا