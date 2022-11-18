ملف الصباح
مستشفى الجديدة… السكتة القلبية
الاستقالات والإحالة على التقاعد وقلة التعيينات تضعف العرض العلاجي هلل الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، في 2013 ، كثيرا للبناية الجديدة للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، الذي وصفه بأنه مفخرة للمنظومة الصحية ببلادنا ، وهو من الجيل الجديد للمستشفيات العمومية الذي كلف إنجازه 40 مليار سنتيم علىأكمل القراءة »
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