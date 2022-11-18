fbpx
الأولى

الأزمة تشتد على الرجاء

منذ 26 ثانية
ديون النزاعات ارتفعت إلى أكثر من مليار و300 مليون اشتدت أزمة ديون النزاعات على الرجاء الرياضي، أخيرا، بعدما توصلت إدارة الفريق بنزاعات جديدة من قبل أربعة لاعبين سابقين، يطالبون بمستحقاتهم العالقة، إذ يتعلق الأمر بعمر العرجون وزكرياء الوردي وإلياس الحداد وعبد الإله الحافظي. ومن شأن هذه الملفاتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى