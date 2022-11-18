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الأزمة تشتد على الرجاء
ديون النزاعات ارتفعت إلى أكثر من مليار و300 مليون اشتدت أزمة ديون النزاعات على الرجاء الرياضي، أخيرا، بعدما توصلت إدارة الفريق بنزاعات جديدة من قبل أربعة لاعبين سابقين، يطالبون بمستحقاتهم العالقة، إذ يتعلق الأمر بعمر العرجون وزكرياء الوردي وإلياس الحداد وعبد الإله الحافظي. ومن شأن هذه الملفاتأكمل القراءة »
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