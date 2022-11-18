الأولى
أستاذ يأمر تلميذاته بالحبو عاريات
أجل قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، الجلسة الأولى للاستنطاق التفصيلي للأستاذ مغتصب تلميذاته، الذي كان يشتغل بمؤسسة خاصة بالمعاريف، إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضور الدفاع الناجم أساسا عن مقاطعة المحامين للجلسات. وعلمت “الصباح” أن ملتمسات جديدة انضافت إلى ملف المتهم، الذي كان مكلفا بتدريس اللغة الفرنسية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا