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لقجع: 225 ألف شركة تبيع الفواتير
رجال مال وأعمال أسسوا “هولدينغ” وتلاعبوا بشركات لتحقيق أغراضهم جدد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إثارة فضيحة ما يطلق عليه “الشركات النائمة” التي وصل عددها إلى 225 ألفا و906 شركات غير نشيطة، إذ يلجأ أصحابها إلى التلاعب بالقانون وتركها على هذا الحال من أجل التهرب الضريبي، مسجلاأكمل القراءة »
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