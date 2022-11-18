الأولى
الجهاد الأكبر
نحتفل، اليوم (الجمعة)، بالذكرى 67 لاستقلال المغرب من ربقة واحد من أبشع أشكال الاستعمار في العالم، أتى على الزرع والضرع، والأخضر واليابس، وجثم على الرقاب عقودا، نهب فيها الخيرات وصادر الموارد الطبيعية والمعدنية، ووجه مدفعيته الثقيلة إلى صدور العزل، ونفى سلطانا حرا خارج بلده، ووضع مكانه «دمية».أكمل القراءة »
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