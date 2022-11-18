الأولى
سيف “داعش” يتربص بأرواح مغربيات
إصدار فتاوى بالقتل في حقهن وذبح قاصرات بسبب مراجعات فكرية تحولت المخيمات التي تؤوي نساء وأطفال الجهاديين بسوريا، وضمنهم مئات المغربيات وأطفالهن، إلى ما يشبه سجون العصابات الخطيرة، التي تصفي خصومها بدم بارد، وتفتك بهم في الممرات المظلمة والزوايا الخفية، بعدما قرر أزلام “داعش” اعتماد سياسة الأرضأكمل القراءة »
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