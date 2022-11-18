خاص
المقاومة وجيش التحرير… السند القوي
التقاء إرادة المؤسسة الملكية وتنظيمات العمل الوطني وخلايا المقاومة عجل بالانعتاق لم يكن حدث الاستقلال مجرد محطة عابرة في تاريخ المغرب، ولا مجرد رد فعل آني ضد ظلم الآلة الاستعمارية الفرنسية، ولا، كذلك، مجرد استنفار جماهيري حماسي متفاعل مع التطورات الداخلية، بل جاء ثمرة نضال وطني، زاوجأكمل القراءة »
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