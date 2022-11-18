خاص
فاس… مهد وثيقة الاستقلال
شكلت فاس مهد وثيقة المطالبة بالاستقلال، توجت سنوات طويلة من الكفاح الوطني وفعلت حجم الالتحام بين مكوناته. بمنزل المرحوم الحاج أحمد مكوار بزنقة الدوم بحي البطحاء بالمدينة العتيقة، حررت ووقعت لترسم خارطة طريق لاستعادة المغرب استقلاله بعد سنوات نهب فيها الاستعمار الفرنسي خيراته واستعبد رجاله. في ليلةأكمل القراءة »
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