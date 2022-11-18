حوادث
الاعتداء على المثليين… ردة حقوقية!
البعض برره بأن سلوكاتهم منبوذة في المجتمع وآخرون اعتبروه “حكرة” وتجاوزا للقانون يرفض المغاربة التسامح مع المثليين، والدليل ما حدث لمثلي بطنجة، وقبله عديدون، إذ وجد نفسه عرضة لاعتداء جماعي شارك فيه الصغير والكبير، بعد أن مر بالشارع مرتديا زيا نسائيا. صحيح أن الأمن تدخل وأوقف المعتدين،أكمل القراءة »
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