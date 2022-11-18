الرياضة
مصطفى: سعدت باستدعاء حمد الله
المدرب المصري لأولمبيك آسفي توقع تأهل المنتخب الوطني قال طارق مصطفى، المدرب المصري لأولمبيك آسفي، إنه يتوقع حصول المنتخب الوطني على أربع نقاط أو خمس، وتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم. وأوضح مصطفى، في حوار مع «الصباح»، أنه سعد باستدعاء المهاجم عبد الرزاق حمد الله، وقالأكمل القراءة »
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