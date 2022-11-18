الرياضة
رسالة رياضية: منتخب
يملك المنتخب الوطني مفاتيح عديدة، كي يخوض مونديالا ناجحا بقطر. فعلى مستوى المجموعة، يظهر أن عملا كبيرا تم إنجازه، بإعطاء نفس جديد للمنتخب الوطني، بإبعاد أسماء مثل فيصل فجر ويونس بلهندة، واستدعاء حمد الله وحكيم زياش، اللذين لم يكونا على انسجام معهما. وتم استدعاء لاعبين جيدين، واحتياطيينأكمل القراءة »
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