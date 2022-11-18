fbpx
الصباح الفني

‭”‬ساموركسا‭” ‬يطلق‭ “‬بيبي‭ ‬سالينا‭”‬

منذ 4 دقائق
الفنان‭ ‬ساموركسا‭             (‬خاص‭)‬
عمل‭ ‬جديد‭ ‬يمزج‭ ‬فيه‭ ‬بين‭ ‬موسيقى‭ ‬‮«‬الهيب‭ ‬هوب‮»‬‭ ‬و»تراب‮»‬ أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬بشير‭ ‬أعبيد‭ ‬الملقب‭ ‬ب‭”‬ساموركسا‭” ‬عملا‭ ‬غنائي‭ ‬جديدا‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬بيبي‭ ‬سالينا‭” ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ واختار‭ ‬ساموركسا‭ ‬تصوير‭” ‬بيبي‭ ‬سالينا‭” ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فضاءات‭ ‬البيضاء‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرجين‭ ‬أيوب‭ ‬سفات‭ ‬وإلياس‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى