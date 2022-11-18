الصباح الفني
”ساموركسا” يطلق “بيبي سالينا”
عمل جديد يمزج فيه بين موسيقى «الهيب هوب» و»تراب» أطلق الفنان بشير أعبيد الملقب ب”ساموركسا” عملا غنائي جديدا يحمل عنوان “بيبي سالينا” على قناته الرسمية على “يوتوب”. واختار ساموركسا تصوير” بيبي سالينا” على طريقة الفيديو كليب في عدد من فضاءات البيضاء تحت إدارة المخرجين أيوب سفات وإلياسأكمل القراءة »
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