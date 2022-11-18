الصباح الفني
الصقلي في فيلم وثائقي
شاركت الفنانة كريمة الصقلي في فيلم وثائقي من إنتاج القناة الهولندية “نومادين إن ميوزيك”، حيث تعرف الجمهور على النمط الغنائي الذي تقدمه. ونشرت الصقلي مقطع فيديو من مشاركتها ضمن الوثائقي، الذي اختار تسليط الضوء على الأنماط الموسيقية في شتى أقطار العالم، والذي علقت عليه قائلة “سعدت وتشرفتأكمل القراءة »
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