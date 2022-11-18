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الصباح الفني

الصقلي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي

منذ 48 ثانية
شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬القناة‭ ‬الهولندية‭ “‬نومادين‭ ‬إن‭ ‬ميوزيك‭”‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬النمط‭ ‬الغنائي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭.‬ ونشرت‭ ‬الصقلي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬ضمن‭ ‬الوثائقي،‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأنماط‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أقطار‭ ‬العالم،‭ ‬والذي‭ ‬علقت‭ ‬عليه‭ ‬قائلة‭ “‬سعدت‭ ‬وتشرفت‭أكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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