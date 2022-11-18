خاص
من تحرير الأرض إلى بناء دولة الوحدة
مسيرة متواصلة من مسلسل استكمال الوحدة الترابية وكسب رهان التنمية الاقتصادية تمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث، إذ جسدت انتصارا للملك والحركة الوطنية والمقاومة المسلحة، ونضال الشعب، في معركة طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب. في 15 أبريل 1957، تم استرجاعأكمل القراءة »
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