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خاص

من‭ ‬تحرير‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬الوحدة

منذ 46 ثانية
مسيرة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬استكمال‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬وكسب‭ ‬رهان‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية تمثل‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬الاستقلال‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب‭ ‬الحديث،‭ ‬إذ‭ ‬جسدت‭ ‬انتصارا‭ ‬للملك‭ ‬والحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬والمقاومة‭ ‬المسلحة،‭ ‬ونضال‭ ‬الشعب،‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬طويلة،‭ ‬إحقاقا‭ ‬للحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬واسترجاعا‭ ‬للحق‭ ‬المسلوب‭.‬ في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬1957،‭ ‬تم‭ ‬استرجاع‭أكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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