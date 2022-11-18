الرياضة
الزروري يتدرب اليوم مع الأسود
عوض حارث والتحق رسميا بمعسكر المنتخب بعد تأهيله من قبل «فيفا» اختار وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، أنس الزروري، لاعب برنلي الإنجليزي، بديلا لأمين حارث، المصاب، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق بعد غد (الأحد). وكشفت الجامعة في بلاغها أن استدعاء الزروري، جاء بعد تأهيله رسمياأكمل القراءة »
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