خاص
بليزيد: ولدت من جديد
تكريم “السلطانة بنت طنجة” التي فتحت طريق سينما نون النسوة تواصلت فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، باستمرار التباري بين الأفلام المرشحة للمسابقة الرسمية، وأيضا بالعروض الاحتفائية خارج المسابقة، إضافة إلى تكريمات وعروض سينمائية، ومنها الاحتفاء بالفنانة والمخرجة فريدة بليزيد. إنجاز: عزيز المجدوب (موفد “الصباح”أكمل القراءة »
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