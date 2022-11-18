الرياضة
خريبكة يربح ملف الأجانب ويقيل الدريدي
كركاش الأقرب لتعويض المدرب التونسي ومفاوضات لاستعادة كابيلو تجنب أولمبيك خريبكة خسارة نقطة جزاء من رصيده، في ملف إشراك خمسة لاعبين أجانب في مباراة نهضة بركان. وانهزم أولمبيك خريبكة في المباراة بهدف لصفر، وقدم نهضة بركان اعتراضا ضده، بدعوى إشراكه خمسة أجانب، لكنه قدم طعنا في الشكلأكمل القراءة »
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