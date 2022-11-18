الرياضة
السوبر الإفريقي مهدد بالإلغاء
البطولة تواجه مشكل النقل التلفزيوني و»فيفا» يدخل على الخط بات دوري السوبر الإفريقي مهددا بالإلغاء، بسبب مشاكل تنظيمية وتقنية. وكشف مصدر مسؤول في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن “كاف” تواجه مشكلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمسابقات الأندية الإفريقية في 2023، بالإضافة إلى بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتيأكمل القراءة »
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