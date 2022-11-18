fbpx
الرياضة

السوبر الإفريقي مهدد بالإلغاء

منذ دقيقتين
البطولة تواجه مشكل النقل التلفزيوني و»فيفا» يدخل على الخط بات دوري السوبر الإفريقي مهددا بالإلغاء، بسبب مشاكل تنظيمية وتقنية. وكشف مصدر مسؤول في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن “كاف” تواجه مشكلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمسابقات الأندية الإفريقية في 2023، بالإضافة إلى بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى