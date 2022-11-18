الرياضة
الحسنية يستأنف التداريب
استأنف حسنية أكادير تداريبه، أمس (الخميس)، بملحق ملعب أدرار، بعد فترة راحة دامت 12 يوما. وحسب البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب الحسنية، فإنه سيحاول استغلال توقف البطولة، لإجراء مجموعة من المباريات الإعدادية. وينتظر أن يؤهل الفريق السوسي بعض لاعبيه، بعد رفع منحة المجلس الجماعي لأكادير، على غرار عبدأكمل القراءة »
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