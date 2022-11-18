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الرياضة

السوالم يواجه المحمدية والدفاع

منذ 30 ثانية
برمج الطاقم التقني لشباب السوالم ثلاث مباريات ودية، في معسكره الإعدادي الذي يمتد 20 يوما بالجديدة. ويواجه شباب السوالم في مباراته الإعدادية الأولى، الدفاع الحسني الجديدي، غدا (السبت)، ويلاقي في الثانية شباب المحمدية، الثلاثاء المقبل، والدفاع الحسني الجديدي، في 26 نونبر الجاري. وأكد عماد الرياحي لاعب شبابأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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